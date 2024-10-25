信じていた輸出までが悪化し、７−９月期の韓国経済は不振を免れなかった。韓国銀行（韓銀）が昨日発表した７−９月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）は前期（４−６月期）比０．１％増にとどまった。マイナス成長だった前期（−０．２％）よりは改善したが、８月の韓銀の予想値（０．５％）を大きく下回った。これまで成長を牽引してきた輸出が前期比−０．４％と後退した影響が大きかった。情報技術（ＩＴ）の輸出増加傾向が鈍化し、