「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４ＤｅＮＡ−ソフトバンク」（２６日開幕、横浜スタジアム）監督会議が２５日、横浜スタジアムで行われ、第１戦の先発はＤｅＮＡがアンドレ・ジャクソン投手、ソフトバンクが有原航平投手と発表された。ジャクソンは今季セ・リーグで８勝７敗、防御率２・９０。１９日のＣＳファイナルＳ第４戦・巨人戦では先発で七回途中、６安打４失点で敗戦投手だった。有原は今季パ・リーグで１４勝７敗