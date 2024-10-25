元宝塚歌劇団の男役トップスターで俳優の愛華みれ（59）が25日、自身のインスタグラムを更新。80歳の「#傘寿」を迎えた義母を“顔出し”で紹介した。【写真】「80?!驚きの若さ」「美魔女」80歳の義母を“顔出し”公開の愛華みれ※2枚め愛華は、知人から誕生日を祝った「#サプライズ #フラワーボックス」が届いたと報告し、「キャー素敵」と歓喜。フラワーボックスを手に笑みを浮かべる義母の写真などをアップした。「義母も