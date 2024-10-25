■日陰になる「銀傘」を拡張予定今年は数々のドラマを生んできた阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）の開場100周年イヤーである。王貞治、清原和博、イチロー、松井秀喜、松坂大輔、ダルビッシュ有、大谷翔平……。日米で活躍した多くのプロ野球選手が、甲子園から巣立っていった。写真＝時事通信フォト閉会式の後、記念撮影をする優勝した京都国際と準優勝の関東一の選手ら＝2024年8月23日、甲子園［代表撮影］ - 写真＝時事通信フォ