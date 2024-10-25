石川県穴水町役場に集まった、全国の自治体から派遣された応援職員ら＝3月国内で地震や豪雨など大規模災害が相次ぎ、被災自治体がオーバーワークとなる事態が起きている。対策や支援のスピードは自治体によって差があるのが実情だ。衆院選では各党が自治体支援などを含めた防災の強化を公約に盛り込む。専門家は、どの地域でも同じように救助や支援が受けられることが重要だとし「政府の態勢強化と、自治体の防災対応の底上げが