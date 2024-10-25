部下の女性への準強制性交罪に問われた元大阪地検検事正北川健太郎被告の25日の初公判後、女性が大阪市内で記者会見し「ずっと苦しんできた。罪を認めたとしても処罰感情が和らぐはずもない」と涙をこらえながら話した。