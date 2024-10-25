中日の井上一樹監督が２５日、大阪府吹田市内の関大を訪れ、１位指名した同校の金丸夢斗投手に指名あいさつを行った。２４日に行われたドラフト会議で、巨人、ＤｅＮＡ、阪神と４球団競合の末、井上監督が見事くじを引き当てて、交渉権を獲得。くじを開くなり、左手の拳を振りかざし、自球団の円卓を指さした。「脱臼した」と笑いを誘ったガッツポーズは、ネット上でも話題となった。あの興奮から一夜明け、「（一仕事終えて