【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）のＪＩＮ（ジン）が２５日、ファーストソロアルバム「Ｈａｐｐｙ」からの先行公開曲「Ｉ'ｌｌＢｅＴｈｅｒｅ」を発表した。所属事務所のビッグヒットミュージックが伝えた。「Ｉ'ｌｌＢｅＴｈｅｒｅ」は軽快なロカビリーサウンドが特徴の曲で、速いテンポのドラムビートに乗った力強い歌声が印象的だ。ＪＩＮはこの曲に、憂鬱（ゆううつ）な気分の時や