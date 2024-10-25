２０１８年に元大阪地検検事正の北川健太郎被告（６５）から性的暴行を受けたとされる部下の女性が２５日、大阪市内で記者会見し、「被害を受けてから６年間、ずっと苦しんできた」と述べた。女性は酒に酔って抵抗できない状態だったとされ、準強制性交罪に問われた北川被告はこの日、大阪地裁の初公判で起訴事実を認めた。会見は閉廷後に行われ、女性は「（被告が）認めたとしても私の処罰感情が和らぐはずもない」と憤り、