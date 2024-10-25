自身が勤める美容クリニックの女性患者に、睡眠薬を飲ませて自宅で性的暴行を加えたとして、美容整形外科医院の院長の男が警視庁に逮捕されました。不同意性交などの疑いで逮捕されたのは、「MODS CLINIC」の福岡院の院長・藤岡淳朗容疑者（34）です。藤岡容疑者は今年8月下旬、都内の美容クリニックの20代の女性患者に、睡眠薬を飲ませて自宅に連れ込み、性的暴行を加えた疑いがもたれています。警視庁によりますと、藤岡容