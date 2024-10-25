２４日に、北海道日本ハムファイターズの新庄監督が来シーズンも監督を続投することを表明しました。一夜明け、道民からも喜びや期待の声が上がっています。（新庄監督）「将来性がめちゃくちゃあるんですよ。バッティングの軌道が大谷（翔平）選手にそっくりなんですよ」２４日のプロ野球ドラフト会議。ファイターズは二刀流候補の柴田獅子投手を１位指名。２球団競合となり、抽選に挑んだ新庄監督が…見事「交