高知県警高知南署は２３日、高知大人文社会科学部准教授の女（６２）（高知市）を自動車運転死傷行為処罰法違反（無免許過失運転致傷）と道路交通法違反（ひき逃げ）の疑いで緊急逮捕した。「無免許運転の発覚を免れるために逃げた」と容疑を認めているという。発表によると、女は同日午前８時２５分頃、無免許で乗用車を運転し、高知市朝倉甲の駐車場から国道５６号に左折で出た際、右手から来た２０歳代男性のバイクに衝突し