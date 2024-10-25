漫画『あしたのジョー』などで知られる漫画家・ちばてつや氏（85）が、文化勲章の受章者に選ばれた。漫画家の受章は初。これを受け、ちば氏は自身のブログを更新し、喜びをつづった。【写真】85歳でも元気！ピカチュウの置物＆ちばてつや氏の最新ショットブログでは「この度は、はからずも、文化勲章という、大変名誉な受章のお知らせがありましたので、皆様にご報告いたします。ここ数年、ちょっと体調をくずし、さらに最近は