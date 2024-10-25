ＪＲグループは２５日までに、ＪＲ全線の普通・快速列車の普通車自由席などが乗り放題になる「青春１８きっぷ」のサービス内容を改定すると発表した。従来の「５日間用」に加え、新たに「３日間用」を販売し、自動改札機も利用できるようになる。ただ、連続した日程で一人のみの使用に限るため、複数人での利用や乗らない日を挟むことができなくなる。１１月２６日から２０２５年１月上旬まで販売する今冬分に適用する。利用期