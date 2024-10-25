(原文の訂正により最終段落の発言内容を差し替えました)Mark JohnLibby George[ロンドン ２４日 ロイター] - 米首都ワシントンで２３日に開幕した２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議が米大統領選を直前に控えてピリピリとした雰囲気に包まれたのと対照的に、ロシア西部カザンで２２日に開幕したＢＲＩＣＳ首脳会議はロシアのプーチン大統領が参加国の首脳を笑顔で迎えた。ＢＲＩＣＳは首脳会議参加国の人口を