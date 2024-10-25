闇バイトによるとみられる強盗事件が相次ぐ中、タレントの武井壮（51）が24日、X（旧ツイッター）で警鐘を鳴らした。Ado、2度目のワールドツアー開催決定！タイトルに込めた思い語る「闇バイトに手を染める若者が人生を簡単に棒に振っている」と書き出すと、「『闇バイト』なんてアルバイトは存在しないし、単純な犯罪行為だ。一日で数万円なんて高額バイト募集も、何の資格も経験もない人間がそんな報酬を安全で合法な作業で受け