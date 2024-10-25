外務省は２５日、日中韓３カ国の高官協議を２８日に東京都内で開催すると発表した。日中韓首脳会談（サミット）の開催に向けた協力を確認する見通し。外務省の船越健裕外務審議官、中国外務省の孫衛東次官、韓国外務省の鄭炳元次官補が出席を予定している。