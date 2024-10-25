国土交通省は25日、航空機のタイヤ圧が低下していたにもかかわらずタイヤを交換せず出発させたとして、全日本空輸（ANA）を航空法に基づき厳重注意したと発表した。厳重注意は行政指導の一つ。同社に対し、11月8日までに再発防止策を報告するよう指示した。全日本空輸（ANA）の機体（当該機ではありません）=2022年3月28日、羽田空港国交省とANAによると、福島空港で9月7日、大阪（伊丹）行きANA1698便（ボンバルディア式DHC―