未来工業が軟調推移。２４日の取引終了後、２５年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の売上高予想を１億２９００万円増額して４５２億９２００万円（前期比２．７％増）、最終利益予想を３億５８００万円増額して４５億６３００万円（同１０．８％減）に引き上げた。４～９月期の業績において、電材及び管財と、配線器具の価格改定の効果が現れた。原材料単価