日本と韓国の間の海の名称について、「日本海」ではなく「東海（トンヘ）」の正統性を主張している韓国。そこに一石を投じるかもしれない18世紀の地図が注目を集めている。【画像】日本ブースの地図に「日本海、竹島」…韓国が怒り10月25日、韓日文化研究所のキム・ムンギル所長があるヨーロッパ人が書いた地図に、東海から対馬海峡までを「韓国海（MER DE COREE）」と表記した地図を入手したと発表した。キム所長によると、そのヨ