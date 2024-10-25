■「ドリボ観てきた！渡辺がめっちゃ頑張ってた！最後まで怪我すんなよー！！！」 【写真】佐久間大介が渡辺翔太主演の『DREAM BOYS』観劇！楽屋ツーショット Snow Manの佐久間大介が個人X（旧Twitter）で、渡辺翔太が主演を務める舞台『DREAM BOYS』を観劇したことを報告。渡辺との楽屋ショットも公開した。 10月9日より、東京・帝国劇場にてはじまった『DREAM BOYS』。佐久間は「ドリボ観てきた！渡辺がめっちゃ