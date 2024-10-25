■『SMBC日本シリーズ2024 開幕前夜 緊急YouTube生配信!!～届け 我らの声～』は10月25日20時から配信 【写真】高橋優斗がX開設＆横浜DeNAベイスターズのYouTube生配信MCに 元HiHi Jetsの高橋優斗（「高」は、はしごだかが正式表記）が個人X（旧Twitter）を開設したことを報告。自身のXで、横浜・みなとみらいの風景を背にジャンプする写真をポストした。 高橋は、大観覧車『コスモクロック21』など、み