10月26日(土)に、Fリーグ2024-2025 ディビジョン1 第12節「バルドラール浦安 vs 湘南ベルマーレ」戦がバルドラール浦安アリーナにて開催される。タイムスケジュールやイベント情報を紹介しよう。タイムスケジュール当日は、11:20〜物販／当日券販売を開始。11:30〜ファンクラブ会員優先入場、11:40〜一般開場／日本サッカー協会後援会特典引換開始となる。また、前座試合も実施。11:50〜は小学生招待マッチ、12:30〜は浦安市サッカ