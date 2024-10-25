「私が支部長を務める自民党東京都第24選挙区支部の政党交付金専用口座へ、2000万円が選挙公示後の10月16日付で振り込まれたことを確認した」【もっと読む】石破首相の逆ギレは説得力ゼロ 「2000万円支給問題」は裏金事件と同じ構図…またも露呈した無反省ぶり東京24区から無所属で立候補している萩生田光一候補（61）が24日夜、事務所のX（旧ツイッター）に動画を投稿。自民党の派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件で非公