「ZARA（ザラ）」から、ハンガリー発のファッションブランド「Nanushka（ナヌーシュカ）」とのコラボレーションアイテムが登場します。メンズウェアをはじめ、ジュエリーやホームウェアをラインナップ。10月28日（月）に発売されるので、ぜひチェックしてくださいね。ZARAとNanushkaのコラボコレクションが登場Nanushkaの“革新的なクラフトと機能美”の哲学を具現化した、「Nanushka x ZARA」コレクションの発売が決定しました。N