au PAYマーケットで最大1万ポイントが当たるルーレットキャンペーンが始まった。期間は11月11日9時59分まで。 期間中、Pontaパス会員を対象にエントリーするだけで通常のPontaポイントまたはau PAY マーケット限定のPontaポイントが必ず当たるルーレット券がもらえる。1枚の券で1回ルーレットを回せる。付与されるポイントは通常のPontaポイントの場合、5ポイント～1万