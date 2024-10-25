橋本環奈主演のNHK連続テレビ小説『おむすび』（総合・月曜〜土曜8時ほか）第20回が25日（金）に放送された。【写真】パラパラを踊る結（橋本環奈）、ほか『おむすび』第20回【5点】糸島フェスティバルでパラパラダンスを見事踊り切った結（橋本環奈）たち。観客の冷たい視線に緊張し振りを間違えてしまった部分もあったが、ハギャレンメンバーのサポートのおかげでリズムを取り戻した。最後は観客を巻き込んで盛り上がり、ハギャ