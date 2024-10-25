24日午後、ソウル城東（ソンドン）区城水洞（ソンスドン）で開かれたビューティーブランド「DOLCE&GABBANA BEAUTY」のイベントにITZYのリア、IVEのガウル、ムン・ガヨン、キ・ウンセ、ハン・ジヒョン、アイリン、イ・サベ、ユ・ヒラが出席した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・ITZY、完全体でカムバック！活動再開のリアも喜び「メンバーとファンが信