気象庁が10月25日10時10分に発表した内容です 【写真を見る】【台風情報】大型の台風21号(コンレイ)いまどこに？今後の勢力と進路は全国の天気も 25日9時の実況種別    台風大きさ    大型強さ    -存在地域    マリアナ諸島中心位置    北緯13度20分 (13.3度)東経146度20分 (146.3度)進行方向、速さ    北西 20 km/h (10 k