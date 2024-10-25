大阪府警本部ビルに複数の少女を住まわせ繰り返し売春させたとして、大阪府警は25日までに、売春防止法違反（管理売春）などの疑いで男2人を再逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。一部の少女は大阪・道頓堀のグリコ看板近くの遊歩道「グリ下」に出入り。容疑者らは、売春で得た金の半分を取り上げていたという。捜査関係者によると、再逮捕されたのは大阪市浪速区日本橋東、無職宇都宮志彦容疑者（29）ら2人。再逮捕容疑