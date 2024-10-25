鳥インフルエンザの発生もあり、年末にかけて、たまごの価格のさらなる上昇が懸念されています。JA全農たまごによりますと、「たまごMサイズ」卸売価格は3か月連続で上昇し、きょう時点で1キロ280円と高値が続いています。猛暑の影響で、ニワトリが産むたまごの数が減ったことなどが要因ですが、今週、早くも全国で2例目となる鳥インフルエンザの感染が確認されています。小里泰弘 農水大臣「一昨年の（鳥インフル）大発生で