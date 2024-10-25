ロサンゼルス・ドジャースとニューヨーク・ヤンキースが対戦する大リーグのワールドシリーズが25日にロサンゼルスで開幕するのを前に、ロサンゼルスは異例の盛り上がりとなっている。ハリウッドセレブも通う1939年創業の老舗ホットドッグ店ピンクスは、ドジャースを応援するため、店のカラーをおなじみのピンクからドジャーブルーに変えた。壁や床の一部もブルーにペイントされた店内で、店員は全員が「Pinks loves Dodgers」と書