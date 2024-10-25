メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身の将棋の藤井聡太七冠がタイトル防衛を目指す竜王戦七番勝負の第3局が25日、京都市で始まりました。 今期の竜王戦七番勝負は4連覇を目指す藤井七冠に、タイトル戦初挑戦の佐々木勇気八段が挑戦していて、第3局は京都市の仁和寺が舞台です。 対局は25日午前9時に藤井七冠の先手で始まりました。 七番勝負の対戦成績は、ここまで1勝1敗の五分となっています。 対局は持ち