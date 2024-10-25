Aile The Shotaが、DREAMS COME TRUEの名曲｢空を読む｣をカバーすることを発表した。【ライブ写真を見る（計7点）】「Aile The Shota Oneman Tour 2024 "odorimasenka"」SKY-HIが主宰する｢BMSG｣から、2022年1月に「AURORA TOKIO」のリリースでデビューし着実にキャリアを積み重ね、今年｢ARABAKI ROCK FEST.24｣、｢VIVA LA ROCK 2024｣、「Lucky Fes 2024」などの野外音楽フェスにも出演し、シティ・ポップ、ダンスミュージックをベー