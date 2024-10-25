秋田朝日放送 ２４日行われたプロ野球のドラフト会議で独立リーグ・徳島でプレーする秋田市出身の工藤泰成投手が阪神タイガースから育成１位指名を受けました。 工藤泰成投手は秋田市出身の２２歳です。明桜高校から大学を経て２０２４年四国アイランドリーグｐｌｕｓの徳島インディゴソックスに入団しました。 最速１５９キロという圧倒的な球速と変化球を武器にプロの世界での活躍が期待されま