ファッションモデルで女優の中田クルミが24日にインスタグラムを更新。スタイリッシュな秋コーデを披露すると、ファンから称賛が寄せられた。【別カット】親交のあるアーティスト、女優との2ショットも中田が「Autumn has come」と投稿したのは、複数のオフショット。1枚目と2枚目の写真では、アンダーカバーの黒ニットに、アストアロボットのボンデージパンツ、バレンシアガのブーツ、プラダのバッグをコーディネート。このほ