京都市右京区の「総本山仁和寺」で２５日、藤井聡太竜王＝名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖＝と挑戦者・佐々木勇気八段が指している将棋・第３７期竜王戦七番勝負第３局１日目は午後０時３０分、昼食休憩に入った。午後１時３０分に再開される。１勝１敗で迎えた世界遺産・仁和寺決戦の勝負めしに藤井は「梅乃点心」を選んだ。小鉢が梅の形の器に仕切られて配置してあり、ちらしずし、お造り、炊き合わせなど彩り豊かな松花