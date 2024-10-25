中国デジタル経済上位５００社発表、首位はチャイナモバイル上海市で開いた世界人工知能（AI）大会の展示会場での中国移動（チャイナモバイル）のブース。（7月4日撮影、上海＝新華社記者/王翔）【新華社石家荘10月25日】中国国務院の下部組織である中国企業評価協会と工業情報化部直属のシンクタンク、中国情報通信研究院は24日、「中国デジタル経済上位500社ランキング」を発表した。上位5社は通信大手の中国移動（チャイナモ