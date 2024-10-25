【バンコク＝佐藤友紀】在マレーシア日本大使館によると、マレーシア西部ペラ州で２４日、観光バスとトラックの衝突事故があり、乗客の日本人１人が死亡、１０人が重軽傷を負った。地元警察が事故原因を調べている。地元紙ニュー・ストレーツ・タイムズなどによると、バスには男性３人、女性８人の日本人計１１人に加え、現地の運転手とツアーガイドが乗っていた。２４日午後に高速道路を走行していた際に事故に遭い、運転手と