午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０６、値下がり銘柄数は１５１８、変わらずは２１銘柄だった。業種別では３３業種中、全業種が下落。値下がりで目立つのは海運、保険、サービス、倉庫・運輸、非鉄、石油・石炭、銀行など。 出所：MINKABU PRESS