パリオリンピック柔道男子81キロ級で、史上初の連覇を果たした長崎市出身の永瀬 貴規選手に、県民栄誉賞の特別賞が贈られました。 25日朝、県庁に到着した柔道男子の永瀬 貴規選手。 首にはパリ五輪で獲得した金メダルをかけての登場です。 （声援） 「永瀬最強～」 職員らに、温かい声援や拍手で迎えられました。 （大石知事） 「栄誉を称え、長崎県民栄誉賞 特別賞を贈ります」 表