24日午後、ソウル城東（ソンドン）区城水洞（ソンスドン）で開かれたビューティーブランド「DOLCE&GABBANA BEAUTY」のイベントにTHE BOYZのヨンフン＆ヒョンジェ、キム・ヨンデ、アン・ボヒョン、ロモンが出席した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・THE BOYZ、タイトル曲「TRIGGER」MV予告映像を公開…10月28日にカムバック・「損するのは嫌だから」キ