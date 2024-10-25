SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは懐かしい言葉に関するクイズです。■解説「ばっちりグッド」を略した言葉で、「完璧」「とてもよい」という前向きな意味合いです。例：彼女との相性はバッチグーだね。パッと思い浮かびましたか？YouTubeではクイズの動画を配信中！ ぜひ遊びにきてください♪バナーをクリック