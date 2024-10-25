 SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは最近の言葉に関するクイズです。■解説メンタルブレイクの略で、文字通り辛い精神状態を表しています。例：ただいま彼氏にフラれてメンブレ中です。パッと思い浮かびましたか？YouTubeではクイズの動画を配信中！ ぜひ遊びにきてください♪バナーをクリックするとチャンネルに