Image: Apple 順調なのと、そうでないのと。まもなくM4チップ版のMacBook ProやiMac、Mac miniなどが発表されるというウワサがありますが、当然MacBook Airもアップデートの計画あり。Bloombergのマーク・ガーマン記者によると、13インチと15インチのM4搭載MacBook Airの生産がそろそろ始まるそうな。変更点としては、大きな設計変更はなく、あくまでもチップリニューアルなマイナーアップデ