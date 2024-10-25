総務省が25日発表した10月の東京都区部（23区）の消費者物価指数（速報値）は、値動きの大きい生鮮食品をのぞいた総合指数（2020年=100）が107.9となり、前年同月より1.8%上がった。政府による電気・ガス補助金の復活もあって、上昇率が2カ月連続で鈍化した。ただ、過去最大の6割超の上昇となったコメを筆頭に、食料の値上がりは加速している。物価全体の上昇は38カ月連続だが、上昇率は前月の2.0%から縮んだ。日本銀行が目標