現地時間の2024年10月24日、Appleのセキュリティ研究部門であるApple Security Researchが、間もなく登場予定のパーソナルAI「Apple Intelligence」の処理をプライバシー保護しながらクラウドで実行するための設備である「Private Cloud Compute(PCC：プライベートクラウドコンピュート)」に関する資料を公開しました。Blog - Security research on Private Cloud Compute - Apple Security Researchhttps://security.apple.com/bl