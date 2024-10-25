グラビアアイドル、女優の岸明日香がこのほど、自身のインスタグラムを更新。撮影のオフショットとみられる「ポニーテール」カットを投稿し、フォロワーを魅了した。 【写真】岸明日香のポニテ大胆カットにドキッ 岸は「ポニーできるくらいには伸びた」とのコメントとともに写真を３枚投稿。ブルーのランジェリー姿でいちごを口元に寄せるカット、透け感のあるドレス姿とあらわになった