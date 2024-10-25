薩摩酒造は本格芋焼酎「彩響（あやひびき）」初となる動画コンテンツ「彩響 ペアリングクラブ篇」を公開。10月10日から九州内のTVCMで先行放送、同15日から動画配信サービスおよびWEB・SNS広告での全国配信をスタートしている。「彩響」は、同社が長年培った製造技術で商品化した新発想の本格焼酎で、商品開発から商品化まで3年の歳月を費やした。昨年8月に首都圏先行発売したところ反響が大きかったことから、7月に満を持して全国