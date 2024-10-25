福岡県は、旅行支援「ふくおか平日おトク旅」観光キャンペーンを、12月1日から2025年2月14日までの平日宿泊分で実施する。福岡市と北九州市以外の福岡県内の宿泊で、1人1泊あたり3,000円を上限として20％を割り引く。土曜と12月29日から2025年1月4日まで、1月12日の宿泊は対象外となる。対象の予約は宿泊施設への直接予約、対象旅行商品、じゃらんnetや楽天トラベルなどのOTAで、予約開始時期は各事業者により異なる。